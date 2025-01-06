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01:33, 6 января 2025Мир

Вице-спикер парламента Словакии раскрыл ожидания от визита в Россию

Вице-спикер парламента Словакии: визит в Москву поможет восстановить диалог
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: State Duma Russia / Twitter.com / Global Look Press

Вице-спикер парламента Словакии и глава входящей в правительственную коалицию партии SNS («Словацкая национальная партия») Андрей Данко раскрыл ожидания от своего скорого визита в Россию. Об этом он рассказал в эфире телеканала ТА3.

«[Премьер-министр Словакии]Роберт Фицо поехал [в Россию], начал этот диалог, а мы на уровне парламента будем развивать этот диалог, я не вижу ничего плохого в том, что лидер Словакии в России высказывает нашу позицию», — сказал он.

Данко отметил, что он намерен встретиться с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным. По его словам, Братислава хочет «восстановить некоторые отношения» с Москвой.

Ранее сообщалось, что словацкая компания SEPS продолжит поставки электроэнергии Украине в рамках договора с «Укрэнерго», несмотря на слова Фицо, обещавшего прекратить сотрудничество в случае остановки транзита российского газа.

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