Вице-спикер парламента Словакии раскрыл ожидания от визита в Россию

Вице-спикер парламента Словакии: визит в Москву поможет восстановить диалог

Вице-спикер парламента Словакии и глава входящей в правительственную коалицию партии SNS («Словацкая национальная партия») Андрей Данко раскрыл ожидания от своего скорого визита в Россию. Об этом он рассказал в эфире телеканала ТА3.

«[Премьер-министр Словакии]Роберт Фицо поехал [в Россию], начал этот диалог, а мы на уровне парламента будем развивать этот диалог, я не вижу ничего плохого в том, что лидер Словакии в России высказывает нашу позицию», — сказал он.

Данко отметил, что он намерен встретиться с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным. По его словам, Братислава хочет «восстановить некоторые отношения» с Москвой.

Ранее сообщалось, что словацкая компания SEPS продолжит поставки электроэнергии Украине в рамках договора с «Укрэнерго», несмотря на слова Фицо, обещавшего прекратить сотрудничество в случае остановки транзита российского газа.