Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:54, 6 января 2025Бывший СССР

Власти Приднестровья увеличили срок отключений электроэнергии

Власти Приднестровья увеличили срок веерных отключений до восьми часов в сутки
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Срок веерных отключений электроэнергии в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) увеличен до восьми часов в сутки. Об этом сообщило правительство ПМР в своем Telegram-канале.

«Уважаемые приднестровцы! Призываем к экономному и разумному энергопотреблению! Для снижения нагрузки на сети всем, у кого есть альтернативные источники питания, необходимо переключиться на их использование», — подчеркивается в сообщении.

Власти Приднестровья увеличили срок отключений электроэнергии из-за дисбаланса потребления и выработки энергоресурса. Также правительство ПМР указало на необходимость снизить аварийность на сетях из-за частой эксплуатации силового оборудования. С 7 января веерные отключения будут проводиться дважды в сутки по четыре часа.

Ранее Приднестровье отказалось от уличного освещения ночью для экономии электроэнергии. По словам министра экономического развития непризнанной республики Сергея Оболоника, на аварийных перекрестках и важных магистралях освещение будет осуществляться в обычном режиме.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии похитили и жестоко убили российского туриста. Тело мужчины сбросили в реку

      Конгресс США объявил Трампа победителем 60-х выборов президента страны

      Премьер-министр Британии осудил не ответивших на оскорбление Маска политиков

      В Курской области уничтожили собиравших вещи с тел сослуживцев бойцов ВСУ

      Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

      Еврокомиссия отменила встречу по газу из-за Украины

      Поддержку Украины международными фондами оценили

      В Грузии заявили о задержании напавших на россиян

      Бойцы ВДВ захватили американскую штабную машину в Курской области

      Стало известно о нежелании бразильского футболиста «Зенита» возвращаться из отпуска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше