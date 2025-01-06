Власти Приднестровья увеличили срок веерных отключений до восьми часов в сутки

Срок веерных отключений электроэнергии в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) увеличен до восьми часов в сутки. Об этом сообщило правительство ПМР в своем Telegram-канале.

«Уважаемые приднестровцы! Призываем к экономному и разумному энергопотреблению! Для снижения нагрузки на сети всем, у кого есть альтернативные источники питания, необходимо переключиться на их использование», — подчеркивается в сообщении.

Власти Приднестровья увеличили срок отключений электроэнергии из-за дисбаланса потребления и выработки энергоресурса. Также правительство ПМР указало на необходимость снизить аварийность на сетях из-за частой эксплуатации силового оборудования. С 7 января веерные отключения будут проводиться дважды в сутки по четыре часа.

Ранее Приднестровье отказалось от уличного освещения ночью для экономии электроэнергии. По словам министра экономического развития непризнанной республики Сергея Оболоника, на аварийных перекрестках и важных магистралях освещение будет осуществляться в обычном режиме.