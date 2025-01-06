Во Франции заявили о дезертирстве десятков обученных Парижем солдат ВСУ

France 24: десятки обученных во Франции украинских солдат дезертировали

Министерство обороны Франции заявило, что десятки обученных Парижем украинских солдат дезертировали, находясь еще на французской территории. Об этом сообщает телеканал France 24.

Отмечается, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава элитной бригады имени Анны Киевской находились во французских казармах и имели право выходить. Источник во французском ведомстве отметил, что дезертирство во Франции не является уголовно наказуемым деянием. В таком случае у французского прокурора нет полномочий арестовывать этого человека. «Право, предоставленное украинским властям на французской территории, является всего лишь дисциплинарным правом», — добавил чиновник.

При этом представитель французских вооруженных сил отметил, что зафиксированные случаи являются незначительными по сравнению с количеством подготовленных солдат.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело по статьям о дезертирстве и злоупотреблении властью в связи с большим числом случаев дезертирств из 155-й механизированной бригады ВСУ имени Анны Киевской.