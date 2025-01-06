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12:56, 6 января 2025Бывший СССР

Военкор объяснил значение взятия Курахово под контроль российских войск

Коц: контроль над Курахово позволил ВС РФ зачистить южнодонецкое направление
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц объяснил значение взятия Курахово в юго-западной части Донбасса под контроль Вооруженных сил (ВС) России. На эту тему он порассуждал в своем Telegram-канале.

По словам журналиста, контроль над данным населенным пунктом позволил Российской армии практически полностью зачистить от украинских войск южнодонецкое направление. «Последний крупный населенный пункт, который остался здесь под Киевом — Великая Новоселка. Это село на границе ДНР и Запорожской области, находящееся на так называемом времевском выступе, который сформировался здесь в ходе летне-осеннего контрнаступления ВСУ в 2023-м», — объяснил Коц, добавив, что его уже берут в клещи.

После того, как российские войска возьмут под контроль весь юг ДНР, у них высвободятся силы для действий на других участках фронта, продолжил военкор. Он отметил, что следующим шагом ВС РФ может стать Покровская операция. В рамках нее, Покровск (Красноармейск) должны взять в клещи, отрезав от снабжения и подкреплений.

Утром в понедельник, 6 января, Министерство обороны России доложило о полном контроле над Курахово. В ходе битвы за город войска противника потеряли около 80 процентов личного состава. Потери ВСУ составили более 12 тысяч бойцов и примерно три тысячи единиц военной техники и вооружения.

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