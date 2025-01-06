Врач рассказал о ведущих к сердечно-сосудистым заболеваниям привычках

Врач Кутушов: гиподинамия и плохой сон ведут к сердечно-сосудистым заболеваниям

Ряд бытовых привычек, таких как гиподинамия, несоблюдение режима сна и другие могут крайне негативно отразиться на здоровье, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» врач-токсиколог Михаил Кутушов. Он также призвал внимательнее следить за гигиеной и питанием.

«Одна из наиболее распространенных и пагубных привычек — неправильное питание. Регулярное употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли, а также недостаток свежих фруктов, овощей и клетчатки, приводит к развитию ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и других метаболических нарушений, — рассказал врач. — С этим тесно связана привычка пропускать приемы пищи, приводящая к нарушению обменных процессов».

Привычка поздно ложиться спать и ранние подъемы, по словам врача, также повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний а также нарушает когнитивные функции, увеличивает вероятность развития депрессии и других психических расстройств.

«Гиподинамия, то есть, сидячий образ жизни, связанный с работой за компьютером, длительным пребыванием за рулем автомобиля или просмотром телевизора, приводит к снижению мышечной массы, ослаблению сердечно-сосудистой системы, нарушению метаболизма и развитию ожирения. Эта привычка часто сопровождается отсутствием регулярных физических нагрузок, что лишь усугубляет ситуацию», — сказал Кутушов.

Опасными токсиколог назвал и неправильные гигиенические привычки. Неправильное и нерегулярное мытье рук, игнорирование правил личной гигиены, как он объяснил, способствуют распространению инфекционных заболеваний.

Ранее терапевт Хилари Джонс назвал курение самой вредной для здоровья сердца привычкой. Также врач отметил, что очень важно поддерживать здоровый вес и регулярно заниматься физическими нагрузками.