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07:34, 6 января 2025Забота о себе

Врач рассказал о ведущих к сердечно-сосудистым заболеваниям привычках

Врач Кутушов: гиподинамия и плохой сон ведут к сердечно-сосудистым заболеваниям
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ряд бытовых привычек, таких как гиподинамия, несоблюдение режима сна и другие могут крайне негативно отразиться на здоровье, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» врач-токсиколог Михаил Кутушов. Он также призвал внимательнее следить за гигиеной и питанием.

«Одна из наиболее распространенных и пагубных привычек — неправильное питание. Регулярное употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли, а также недостаток свежих фруктов, овощей и клетчатки, приводит к развитию ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и других метаболических нарушений, — рассказал врач. — С этим тесно связана привычка пропускать приемы пищи, приводящая к нарушению обменных процессов».

Привычка поздно ложиться спать и ранние подъемы, по словам врача, также повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний а также нарушает когнитивные функции, увеличивает вероятность развития депрессии и других психических расстройств.

«Гиподинамия, то есть, сидячий образ жизни, связанный с работой за компьютером, длительным пребыванием за рулем автомобиля или просмотром телевизора, приводит к снижению мышечной массы, ослаблению сердечно-сосудистой системы, нарушению метаболизма и развитию ожирения. Эта привычка часто сопровождается отсутствием регулярных физических нагрузок, что лишь усугубляет ситуацию», — сказал Кутушов.

Опасными токсиколог назвал и неправильные гигиенические привычки. Неправильное и нерегулярное мытье рук, игнорирование правил личной гигиены, как он объяснил, способствуют распространению инфекционных заболеваний.

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