Врач назвал самую вредную для сердца привычку

Терапевт Хилари Джонс назвал курение самой вредной для здоровья сердца привычкой

Терапевт Хилари Джонс назвал курение самой вредной для здоровья сердца привычкой. Об этом он заявил на странице компании Healthspan в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Рассказывая о методах поддержания заботы сердца, Джонс призвал отказаться от курения. Он добавил, что сердце буквально ненавидит эту привычку.

Также врач отметил, что очень важно поддерживать здоровый вес и регулярно заниматься физическими нагрузками. Он объяснил, что сердечные мышцы нужно тренировать. Кроме того, доктор посоветовал следить за уровнем холестерина, так как его избыток тоже может приводить к проблемам с сердцем.

Ранее Джонс рассказал, что эректильная дисфункция может быть признаком проблем с сердечно-сосудистой системой. По его словам, при эректильной дисфункции риск сердечного приступа увеличивается в два раза.