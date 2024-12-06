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12:33, 6 декабря 2024Забота о себе

Врач назвал самую вредную для сердца привычку

Терапевт Хилари Джонс назвал курение самой вредной для здоровья сердца привычкой
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: JFontan / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Хилари Джонс назвал курение самой вредной для здоровья сердца привычкой. Об этом он заявил на странице компании Healthspan в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Рассказывая о методах поддержания заботы сердца, Джонс призвал отказаться от курения. Он добавил, что сердце буквально ненавидит эту привычку.

Также врач отметил, что очень важно поддерживать здоровый вес и регулярно заниматься физическими нагрузками. Он объяснил, что сердечные мышцы нужно тренировать. Кроме того, доктор посоветовал следить за уровнем холестерина, так как его избыток тоже может приводить к проблемам с сердцем.

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Ранее Джонс рассказал, что эректильная дисфункция может быть признаком проблем с сердечно-сосудистой системой. По его словам, при эректильной дисфункции риск сердечного приступа увеличивается в два раза.

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