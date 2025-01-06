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16:12, 6 января 2025Бывший СССР

ВС России ударили по радиоприборному заводу в Черкасской области

Лебедев: ВС России ударили по радиоприборному заводу в Смеле Черкасской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по радиоприборному заводу в городе Смела Черкасской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Сопротивление сообщает о взрывах в направлении радиоприборного завода. Рядом огромная железнодорожная развязка, со множеством складов», — рассказал подпольщик.

Лебедев сообщил, что взрыв на объекте снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) прогремел около 1:00 6 января. По информации подпольщика, на территории завода распределяются грузы для последующих поставок ВСУ на различных направлениях фронта.

Ранее военкор Александр Коц объяснил значение взятия Курахово под контроль российских войск. По словам журналиста, контроль над городом позволил ВС России практически полностью зачистить от украинских войск южнодонецкое направление.

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