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01:17, 6 января 2025Россия

ВСУ попытались атаковать российский регион

Губернатор Богомаз: в Брянской области уничтожен украинский беспилотник
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дрон был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО). По словам Богомаза, в результате случившегося никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Сейчас на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы

Ране над территорией Ленинградской области уничтожили четыре украинских беспилотника. Дроны сбили с применением РЭБ и стрелкового оружия.

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