ВСУ попытались атаковать российский регион

Губернатор Богомаз: в Брянской области уничтожен украинский беспилотник

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дрон был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО). По словам Богомаза, в результате случившегося никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Сейчас на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы

Ране над территорией Ленинградской области уничтожили четыре украинских беспилотника. Дроны сбили с применением РЭБ и стрелкового оружия.