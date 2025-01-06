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02:31, 6 января 2025Экономика

Юрист рассказал об облагаемых налогом подарках

Юрист Хаминский: полученные не от родственников подарки облагаются налогом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Подарки в виде недвижимости или автомобилей, полученные не от родственников или членов семьи, облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом РИА Новости рассказал глава центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский.

«Дарение друг другу денежных средств, иных подарков не облагается налогом и не требует письменного оформления за некоторыми исключениями. Уплатить НДФЛ потребуется при получении в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей от физических лиц, не являющихся членами семьи. Подарки от близких родственников не облагаются НДФЛ», — сообщил он.

Юрист также отметил, что работодатель обязан заключить договор дарения, если он хочет вручить сотруднику подарок на сумму дороже трех тысяч рублей. Работодатель также должен удержать налог от превышающей лимит в четыре тысячи рублей суммы подарков.

Ранее был назван минимальный необлагаемый налогом доход по вкладу. Утверждается, что в случае повышения в 2025 году Банком России ключевой ставки необлагаемая налогом сумма вырастет, однако она будет не меньше 210 тысяч рублей.

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