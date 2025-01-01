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08:07, 1 января 2025Экономика

Назван минимальный необлагаемый налогом доход по вкладу

РКБ: проценты по вкладу до ₽210 тыс. не облагаются налогом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Доходы по вкладу до 210 тысяч рублей при ключевой ставке в 21 процент не облагаются налогом. Об этом сообщило РБК.

Отмечается, что в случае повышения в 2025 году Банком России ключевой ставки необлагаемая налогом сумма вырастет, однако она будет не меньше 210 тысяч рублей.

Для того, чтобы определить необлагаемый налогом размер дохода, необходимо умножить максимальную ключевую ставку на один миллион рублей. Например, 1 января 2025 года ключевая ставка составляет 21 процент. Таким образом, умножив один миллион на 0,21 получается 210 тысяч рублей, напоминает РБК.

Ранее заместитель директора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова назвала способ заработать на 13-й зарплате. Для этого следует положить средства на накопительный счет или срочный вклад.

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