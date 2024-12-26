Россиянам указали на возможность заработать на 13-й зарплате

Андрианова: 13-ю зарплату можно положить на накопительный счет или срочный вклад

Россияне могут заработать на 13-й зарплате, для этого им нужно положить средства на накопительный счет или срочный вклад. На такую возможность указала заместитель директора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова, передает радио Sputnik.

«Эти деньги уже будут выделены из общего повседневного бюджета, и вы точно их не потратите раньше на что-нибудь другое. Однако, если вы знаете, что через два-три-четыре месяца эти деньги вам могут понадобиться, то разумнее их отправить не на накопительный счет, а на срочный вклад», — рекомендовала экономист.

Эксперт напомнила, что проценты, выплачиваемые по накопительному счету, меньше, чем по вкладу. По ее словам, открытие депозита поможет не потратить зарплату на спонтанные покупки.

Андрианова посоветовала гражданам не закрывать действующие кредиты за счет 13-й зарплаты. Перед этим важно учесть условия кредита: если он был оформлен под низкую процентную ставку, вероятно, выгоднее выплачивать его по графику. Если же положить деньги на банковский депозит, они будут приносить доходы.

Также свободные средства можно вложить в образование, здоровье или развитие профессиональных навыков, заключила специалист.

Ранее экономист Светлана Петрова назвала 13-ю зарплату миной замедленного действия. Если выплату сделают обязательной в России, это обернется волной подорожаний и разгонит инфляцию.