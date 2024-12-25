Тринадцатую зарплату назвали миной замедленного действия

Экономист Петрова: введение 13-й зарплаты разгонит цены в РФ еще сильнее

Если власти России введут обязательную тринадцатую заработную плату, то экономике это принесет мало пользы. Об этом заявила экономист Светлана Петрова. Ее процитировало «360».

Она напомнила, что российские работодатели уже располагают значительным набором инструментов для поощрения сотрудника. Однако если в России появится обязательная 13-я зарплата, то к ней будут и «13-е налоги» на оплату труда. Иными словам, расходы на выплату этих денег работодатель заложит в цену своей продукции. Как следствие, это обернется волной подорожаний и разгонит инфляцию.

«Это мина замедленного действия», — констатировала эксперт.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате 13-й зарплаты накануне Нового года. Парламентарий уверен, что такими методами можно повысить производительность труда в условиях кадрового дефицита.

С ним не согласилась член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она считает шаги избыточными, так как в РФ уже предусмотрены выплаты стимулирующего характера.