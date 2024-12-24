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12:55, 24 декабря 2024Экономика

В Госдуме назвали опасное последствие идеи закрепить норму о 13-й зарплате

Депутат Бессараб: норма о 13-й зарплате может привести к краху экономики
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Идея закрепить норму об обязательной выплате работодателями сотрудникам 13-й зарплаты перед Новым годом является избыточной, полагает член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об инициативе она высказалась в беседе с «Лентой.ру».

Депутат обратила внимание, что сегодня есть ряд выплат стимулирующего характера, которые применяют работодатели как бюджетного, так и реального сектора экономики. «Это различного рода премии, выплаты за стаж, за выпуск дополнительной продукции, то есть какого-то рода льготные, стимулирующие, компенсационного характера выплаты предусмотрены коллективными договорами», — уточнила она.

Вмешательство напрямую в деятельность организаций, по мнению Бессараб, не только бессмысленно, но еще и может привести к краху экономики. «Просто представьте себе ситуацию: у работодателя нет средств для выплаты 13-й зарплаты, но по Трудовому кодексу мы ему навязываем такую выплату. Что он сделает? Он максимально снизит все возможные стимулирующие выплаты премии, чтобы вместо них заплатить 13-ю зарплату, — это в лучшем случае. А в худшем случае он просто обанкротится и не будет вести бизнес в России при таких неопределенных и хаотичных предложениях со стороны законодателей», — пояснила парламентарий.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил на имя премьер-министра России Михаила Мишустина письмо с предложением законодательно закрепить норму о 13-й зарплате в Трудовом кодексе. По его словам, инициатива поможет повысить мотивацию сотрудников, что, в свою очередь, увеличит производительность труда при кадровом дефиците.

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