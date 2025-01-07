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11:28, 7 января 2025Россия

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Горловку возросло

Мэр Горловки Приходько: число пострадавших при обстрелах ВСУ возросло до семи
Алина Черненко
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку в Донецкой народной республике (ДНР) возросло до семи. Об этом написал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Ранее чиновник заявил, что при обстреле ВСУ пострадали четыре человека: один житель Горловки и трое жителей Дзержинска. По уточненным данным, раненых оказалось семеро. Приходько также добавил, что в результате обстрела Никитовского района Горловки пострадала девочка 2016 года рождения.

6 января ВСУ сбросили на Горловку взрывоопасный предмет с беспилотника. Сброс на Никитовский район города был зафиксирован в 03:20.

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