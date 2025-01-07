Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Горловку возросло

Мэр Горловки Приходько: число пострадавших при обстрелах ВСУ возросло до семи

Число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку в Донецкой народной республике (ДНР) возросло до семи. Об этом написал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Ранее чиновник заявил, что при обстреле ВСУ пострадали четыре человека: один житель Горловки и трое жителей Дзержинска. По уточненным данным, раненых оказалось семеро. Приходько также добавил, что в результате обстрела Никитовского района Горловки пострадала девочка 2016 года рождения.

6 января ВСУ сбросили на Горловку взрывоопасный предмет с беспилотника. Сброс на Никитовский район города был зафиксирован в 03:20.

