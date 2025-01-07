ЕК отменила переговоры по транзиту газа из-за делегации Украины

Еврокомиссия отменила переговоры по транзиту газа из-за неявки делегации Украины

Европейская комиссия (ЕК) отменила встречу по вопросу транзита газа через Украину, которые были запланированы на 7 января. Об этом сообщило словацкое агентство TASR со ссылкой на канцелярию правительства страны.

Причиной такого решения стало то, что украинская делегация не будет участвовать в переговорах. В настоящее время ЕК совместно с заинтересованными сторонами подбирает другую дату для организации встречи.

Утром 1 января стало известно, что «Газпром» прекратил подачу российского газа через Украину, так как истек срок соглашения на транзит топлива, действовавший с 30 декабря 2019 года. Вслед за этим на биржевых торгах в Европе цена газа выросла до максимальных за более чем год значений, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо, чья страна продолжает получать российский газ, предупредил о суровых последствиях этого.