Еще одна иностранная авиакомпания сократит количество рейсов в Москву

Qanot Sharq сократит количество рейсов в Москву и Петербург с 20 января

Узбекская авиакомпания Qanot Sharq сократит количество рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале иностранного перевозчика.

Уточняется, что в период с 20 января по 6 марта часть рейсов в Москву будет приостановлена из Ташкента, Самарканда, Бухары, Намангана и Ферганы, а в Санкт-Петербург — из Самарканда и Намангана.

По данным источника, это связано с необходимостью проведения планового техобслуживания самолетов Airbus A320. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства и посоветовали обращаться в службу поддержи для получения информации о возврате или обмене билетов.

Ранее другая иностранная авиакомпания, Turkmenistan Airlines, приостановила полеты в Москву на месяц. Регулярные рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад были отменены в период с 30 декабря по 31 января.

