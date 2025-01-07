Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:29, 7 января 2025Путешествия

Еще одна иностранная авиакомпания сократит количество рейсов в Москву

Qanot Sharq сократит количество рейсов в Москву и Петербург с 20 января
Алина Черненко

Фото: Qanot Sharq / Shutterstock / Fotodom

Узбекская авиакомпания Qanot Sharq сократит количество рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале иностранного перевозчика.

Уточняется, что в период с 20 января по 6 марта часть рейсов в Москву будет приостановлена из Ташкента, Самарканда, Бухары, Намангана и Ферганы, а в Санкт-Петербург — из Самарканда и Намангана.

По данным источника, это связано с необходимостью проведения планового техобслуживания самолетов Airbus A320. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства и посоветовали обращаться в службу поддержи для получения информации о возврате или обмене билетов.

Ранее другая иностранная авиакомпания, Turkmenistan Airlines, приостановила полеты в Москву на месяц. Регулярные рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад были отменены в период с 30 декабря по 31 января.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о резком повышении цен на топливо в Европе из-за Украины

      Украину попросили выполнять взятые на себя обязательства

      Российская олимпийская чемпионка продолжит карьеру в Италии

      В Грузии призвали к новым выборам во Франции

      В Казахстане изучат расшифровку черных ящиков разбившегося самолета AZAL

      У берегов Малайзии потерпела крушение деревянная ладья из России

      Володин оценил судьбу бакалавриата в России

      Еще одна иностранная авиакомпания сократит количество рейсов в Москву

      Названы три основных изменения в системе высшего образования России

      Минобороны России отчиталось о потерях ВСУ в Курской области за сутки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше