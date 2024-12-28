Иностранная авиакомпания приостановила полеты в Москву на месяц

Авиакомпания Turkmenistan Airlines приостановила полеты в Москву на месяц

Авиакомпания Turkmenistan Airlines приостановила полеты в Москву на месяц. Об этом сообщается на официальном сайте иностранного перевозчика.

Уточняется, что регулярные рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад отменены в период с 30 декабря по 31 января. Пассажирам напомнили о возможности полного возврата денег за авиабилеты. Для этого надо обратиться к представителям авиакомпании по электронной почте или указанным на сайте телефонам. О причинах отмены в источнике не говорится.

Ранее другая иностранная авиакомпания, Flydubai, отменила часть рейсов в Дубай из российских городов после крушения лайнера AZAL в Казахстане. Самолеты не будут летать в эмират из Сочи и Минеральных Вод с 28 декабря до 5 января.