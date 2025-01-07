Рогов: гарнизон ВСУ попал в полуокружение возле Курахово

Гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в полуокружение возле Курахово. О том, что военные оказались в сложной ситуации, в беседе с РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Остатки украинских боевиков, бежавших из Курахово в находящееся западнее село Дачное, оказались в полуокружении», — констатировал Рогов.

Он добавил, что Российская армия продолжает продвижение к западным границам Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее российские военные полностью взяли под контроль Курахово в ДНР. В ходе битвы за крупный город в юго-западной части Донбасса войска противника потеряли около 80 процентов личного состава. Потери ВСУ, по подсчетам российского Минобороны, составили более 12 тысяч бойцов и примерно три тысячи единиц военной техники и вооружения.