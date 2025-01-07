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08:26, 7 января 2025Культура

Том Холланд сделал предложение звезде «Эйфории»

TMZ сообщил о помолвке Тома Холланда и Зендеи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Billy Bennight / AdMedia / Global Look Press

Британский актер Том Холланд сделал предложение звезде «Эйфории», американской актрисе Зендее. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники, близкие к паре.

По данным таблоида, помолвка состоялась между католическим Рождеством и Новым годом. Источники уточнили, что Холланд не стал устраивать шоу, все прошло в романтичной обстановке дома у актрисы. По их словам, членов семьи рядом не было — «это был просто приятный момент между Томом и Зендеей».

Также отмечается, что пара пока не приступала к планированию свадьбы, поскольку у обоих много голливудских проектов. Официального подтверждения от пары не поступало.

На церемонии вручения премии «Золотой глобус» Зендея появилась с кольцом с большим бриллиантом на безымянном пальце левой руки. Украшение сразу привлекло внимание фанатов.

C Flanigan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Холланд и Зендея начали встречаться в 2021 году, спустя несколько лет после знакомства на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Несмотря на то, что это одна из самых любимых пар Голливуда, сами звезды не афишируют свою личную жизнь и редко делятся совместными фото, снятыми вне красных дорожек и официальных мероприятий.

Ранее Том Холланд и Зендея посетили пивной бар Foxhole в Бостоне.

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