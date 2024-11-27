Звезды «Человека-паука» сходили на ночное свидание в пивной бар

Том Холланд и Зендея выложили совместные фото с ночного свидания в баре

Актеры Том Холланд и Зендея поделились совместными фото со своего свидания. Снимки звезды выложили на своих страницах в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезды «Человека-паука» посетили пивной бар Foxhole в Бостоне. Заказывали они исключительно безалкогольное пиво бренда Bero, который принадлежит самому Холланду, и различные закуски. Пара позировала друг другу для фото с напитком, смеялась и проводила время в неформальной обстановке в полупустом заведении.

Известно, что Том и Зендея, познакомившись на съемках блокбастера студии Marvel, встречаются уже больше трех лет. Звезды нечасто афишируют свою личную жизнь и редко делятся совместными фото, снятыми вне красных дорожек и официальных мероприятий.

Ранее стало известно, что Холланд станет главной звездой нового проекта режиссера Кристофера Нолана. В касте также значится Зендея, последним большим проектом которой стала «Дюна» режиссера Дени Вильнева.