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15:58, 7 января 2025Путешествия

Летевший за границу российский самолет экстренно сел во Внуково из-за неисправности

Летевший в Узбекистан Boeing 737 экстренно сел во Внуково из-за неисправности
Алина Черненко

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Самолет, летевший из России в Узбекистан, экстренно сел во Внуково из-за неисправности стабилизатора. Об этом рассказали РИА Новости в экстренных службах.

В источнике говорится, что на борту Boeing 737, который направлялся из Санкт-Петербурга в Самарканд, было 173 пассажира. Уточняется, что посадка воздушного судна прошла штатно.

Между тем Telegram-канал Mash сообщает, что инцидент произошел с лайнером российской авиакомпании Utair.

3 января самолет другого отечественного перевозчика, «Уральские авиалинии», с 236 пассажирами на борту экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Причиной произошедшего стали неполадки в двигателе.

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