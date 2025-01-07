Лукашенко пообещал белорусам непростой год

Лукашенко: вместе с Россией нас начали давить и душить со всех сторон

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал на возросшее внешнее давление на страну и пообещал ее жителям непростой год. Вместе с тем, как передает агентство БелТА, глава государства рассчитывает преодолеть все трудности.

«Вместе с Россией нас начали давить и душить со всех сторон, — сказал Лукашенко во время посещения храма святителя Николая Чудотворца в Логойске. — Мы преодолеем все сложности и трудности. Мы научились их преодолевать, знаем, как преодолевать. Но сделать это можем только вместе».

Он добавил, что сейчас главным вызовом для Белоруссии остаются вопросы экономического характера. По мнению Лукашенко, эти вызовы удастся преодолеть, если жители страны будут «вместе держаться и стремиться сделать, чтобы лучше жилось».

«Будет сделано все для того, чтобы в Беларуси сохранился мир. Для нас главное — сохранить мир. Не будет мира — ничего не надо», — заключил Лукашенко.

Тем временем в РАН заявили о попытках создания Западом военизированных формирований из белорусских мигрантов в 2025 году. Планы по расшатыванию ситуации в этой стране бывшего СССР раскрыли в докладе, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.