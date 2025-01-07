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10:13, 7 января 2025Бывший СССР

В РАН раскрыли планы Запада по расшатыванию ситуации в Белоруссии

В РАН заявили о попытках создания Западом формирований из белорусских мигрантов
Алина Черненко

Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Globallookpress.com

В Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН заявили о попытках создания Западом военизированных формирований из белорусских мигрантов в 2025 году. Планы по расшатыванию ситуации в этой стране бывшего СССР раскрыли в докладе, который оказался в распоряжении РИА Новости.

В источнике указано, что западные страны по-прежнему будут поддерживать белорусскую оппозицию, осевшую в Европе. Об этом свидетельствует и позиция официальных структур Евросоюза (ЕС). Из-за «причастности режима Лукашенко к российской специальной военной операции (СВО) на Украине» программу помощи ЕС скорректируют в пользу негосударственных субъектов.

В докладе также говорится, что в 2020-2024 годах финансовая помощь составила почти 140 миллионов евро (более 14,8 миллиарда рублей). ЕС поддерживает альтернативные образовательные и культурные проекты, которые способствуют сохранению белорусской идентичности, пишут авторы исследования. Однако, по их мнению, европейские чиновники не верят в быструю политическую трансформацию Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа скоро откроется для Белоруссии и России, потому что не может существовать без них. По его словам, он убедился в этом после визита в Объединенные Арабские Эмираты.

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