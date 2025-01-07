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01:00, 7 января 2025Бывший СССР

На Украине заявили о готовности вступить в НАТО только с частью территорий

Советник Лещенко: Украина готова вступить в НАТО по принципу Западной Германии
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что республика готова вступить в НАТО по принципу Западной Германии. Его цитирует «Укринформ».

«Реалии таковы, что это (вступление в НАТО) может быть западногерманская модель», — сказал Лещенко, уточнив, что в этом случае украинское правительство будет контролировать не всю территорию страны, которую считает своей.

Такая модель подразумевает, что гарантии безопасности, которые предоставляет своим членам Североатлантический альянс, будут распространяться только на территории, которые подконтрольны Киеву.

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