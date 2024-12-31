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12:30, 31 декабря 2024Интернет и СМИ

На Западе спрогнозировали отказ Украины от территорий в 2025 году

FT: Украина в 2025 году пойдет на мир с отказом от территорий
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Piotr Sobik / Anadolu / Getty Images

Украинские власти в 2025 году пойдут на заключение мирного договора, предусматривающего отказ от территорий. С таким прогнозом выступила британская газета The Financial Times (FT).

Как предполагают авторы материала, Киев «согласится на фактический, но не юридический контроль России над территорией, которую она в настоящее время занимает, с некоторыми обменами земель в обмен на европейские гарантии безопасности при поддержке США». При этом, отмечает издание, процесс вступления Украины в НАТО фактически будет заморожен.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского задуматься о мирных переговорах и отказе от подконтрольных России территорий.

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