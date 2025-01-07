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21:33, 7 января 2025Бывший СССР

На Западе предупредили Киев о вреде контратаки ВСУ в Курской области

Меркурис предупредил, что контратака ВСУ в Курской области навредит Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Британский аналитик Александр Меркурис назвал контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) ошибкой, предупредив о вреде действий Киева для него самого. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Duran.

«Это огромная ошибка, если это такая небольшая контратака, которую проводят за несколько дней, а потом отменяют. В таком случае это может нанести только большой вред», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что решение Украины привести контратаку в Курской области является «нагромождением глупости на глупость» на фоне значительных успехов российских войск на фронте, выразив уверенность в том, что действия ВСУ в российском регионе не могут быть успешными и приведут лишь к бессмысленной трате ресурсов.

Ранее стало известно, что на штурм в Курскую область, вероятно, были отправлены подразделения спецбатальона «Шквал», сформированные из числа бывших заключенных. Уточняется, что скорее всего они принимали участие в наступлении ВСУ на хутор Бердин в российском приграничном регионе.

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