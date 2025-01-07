Стали известны детали об отправленных на штурм в Курскую область заключенных

В штурме в Курской области могли участвовать бойцы «Шквала» из экс-заключенных

На штурм в Курскую область, вероятно, были отправлены подразделения спецбатальона «Шквал», сформированные из числа бывших заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

По данным канала, скорее всего они принимали участие в наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на хутор Бердин в российском приграничном регионе. Об этом свидетельствуют татуировки, обнаруженные на военнослужащих, найденных на поле боя без признаков жизни. Так, на теле одного из них нашли татуировки в виде звезд и розы ветров.

Ранее ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщал, что более половины состава 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ в Курской области состоит из бывших заключенных.

Тем временем стало известно, что украинские бойцы массово сдаются в плен в Курской области после того, как совершили несколько неудавшихся попыток контратаковать на территории российского региона. Накануне Минобороны РФ заявило, что ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в приграничном регионе.