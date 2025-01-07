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04:33, 7 января 2025Силовые структуры

Бойцы ВСУ массово сдались в плен в Курской области

ТАСС: бойцы ВСУ сдаются в плен после неудавшейся контратаки в Курской области
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен в Курской области после того, как совершили несколько неудавшихся попыток контратаковать на территории российского региона. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах.

«Пленных взяли большое количество», — уточнил собеседник агентства.

Минобороны РФ ранее заявило, что ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области. Потери украинских войск составили свыше 150 военнослужащих, 4 танка, 2 боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.

До этого в США раскрыли план Украины в Курской области. Как заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис, он заключался в том, чтобы контратака ВСУ создала впечатление, будто «они еще жизнеспособны».

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