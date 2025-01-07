Офицер Дэвис: контратакой в Курской области Киев добивается шумихи в СМИ

Контратака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области призвана создать шумиху вокруг Украины. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

По словам офицера, командование ВСУ хочет создать впечатление, что «они еще жизнеспособны». Дэвис подчеркнул — вероятность того, что эта контратака приведет к хоть каким-либо существенным продвижениям, практически отсутствует.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз отметил, что попытки ВСУ в ходе контратак уцепиться за сокращающийся плацдарм в Курской области обойдутся Киеву дорогой ценой и к тому же не имеют стратегической ценности. Он добавил, что из-за решений Зеленского только за последние сутки погибли сотни людей.