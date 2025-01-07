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07:00, 7 января 2025Бывший СССР

Пленный наемник рассказал о рекомендациях ВСУ иностранцам

Пленный польский наемник: иностранцам советуют не общаться с жителями Донбасса
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vasily Fedosenko Reuters

Воюющим на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранным наемникам не рекомендуют вступать в контакт с жителями контролируемой Киевом части Донбасса. Об этом сообщил РИА Новости польский наемник, которого взяли в плен бойцы Добровольческого корпуса ВС РФ.

Он объяснил это тем, что население в регионе разделено и многие люди поддерживают Россию. По словам поляка, соответствующее распоряжение наемники получили после прибытия на восток Украины. Собеседник агентства добавил, что выполнял эту рекомендацию.

Ранее пленный наемник из Польши сообщил, что иностранные наемники, воюющие на стороне украинских войск, живут в квартирах мирных граждан на подконтрольных Киеву территориях в Донбассе. При этом собеседник агентства подчеркнул, что не уверен, получали ли ВСУ согласие на аренду у законных владельцев.

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