Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:59, 7 января 2025Бывший СССР

Пленный боец рассказал о невыполнимом задании командования ВСУ

Пленный военнослужащий ВСУ заявил, что командование дало им невыполнимое задание
Андрей Шеньшаков

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Пленный украинский военнослужащий Николай Поцелуйко рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) включило его в специально сформированную группу пожилых и неопытных военнослужащих и отправило на заведомо невыполнимое задание. Его слова передает РИА Новости.

Мужчина заявил, что находился на службе с марта 2022 года, его распределили в медицинское подразделение на должность водителя. Он занимался уборкой, косил траву, рубил дрова и доставлял еду в больницу. При этом его группа состояла из пожилых военнослужащих.

«Два года служил, но меня так и не отправили на подготовку. Просто пришел ротный и сказал, чтобы собирался. Типа мы лучшие, самые старшие. Пообещал нам, что три дня будем охранниками в каком-то безопасном месте», — рассказал Поцелуйко.

По его словам, на утро второго дня позицию обстреляли, одного человека ранило. Военнослужащие запросили эвакуацию, но в итоге командование заявило им, что просто заберет раненых и пришлет им еще двоих военных.

Ранее стало известно, что российские бойцы специальной военной операции (СВО) оставили послание для украинских военных на запорожском фронте.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лукашенко заявил о желании пожить при новой власти

      Стало известно о судьбе находившихся в Сирии иранских войск

      Арестович раскрыл секрет Зеленского

      Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с украинской демократией

      Российская армия атаковала украинские аэродромы

      Россиян предупредили о новом опасном оружии мошенников

      Путин созвонился с 15-летней школьницей из Горловки

      Пленный боец рассказал о невыполнимом задании командования ВСУ

      Уволенные из-за ориентации ветераны США получат почетную отставку

      Турист из Китая захотел полюбоваться Якутией и едва не лишился жизни от холода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше