Российские бойцы на запорожском фронте призвали солдат ВСУ сдаваться

Российские бойцы оставили послание солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском фронте. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военнослужащие сняли ролик в районе населенного пункта Белогорье. Они призвали солдат ВСУ сдаваться и написали номер, по которому можно выйти на связь с российской стороной.

«Сдавайтесь в плен, ВСУшники, — другого варианта выжить у вас нет», — заявили авторы обращения.

В четверг, 2 января, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские войска установили триколор в селе Белогорье. По его словам, гвардейцам 70-го мотострелкового полка удалось точными ударами БПЛА выкурить противника из многочисленных укрытий в западной и северной части села. Противник понес большие потери благодаря слаженной работе разведки, операторов FPV-дронов и штурмовиков.

За последние сутки российские войска нанесли 370 ударов по 10 населенным пунктам на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. По словам главы подчиненной украинским властям областной администрации Ивана Федорова, были повреждены восемь жилых домов и объектов инфраструктуры. Точную информацию о характере повреждений Федоров не привел, но отметил, что мирные жители не пострадали.

