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09:36, 5 января 2025Россия

На подконтрольной Киеву территории Запорожской области повредили инфраструктуру

Федоров: в Запорожье повреждены восемь домов и объектов инфраструктуры
Вячеслав Агапов

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В течение суток российские войска нанесли 370 ударов по 10 населенным пунктам на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом заявил глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Федоров.

По словам чиновника, на украинской территории были повреждены восемь жилых домов и объектов инфраструктуры. Точную информацию о характере повреждений Федоров не привел, но отметил, что мирные жители не пострадали.

В начале января глава украинской областной военной администрации (ОВА) также сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной Киеву части региона. По его словам, в ряде населенных пунктов произошли взрывы — в течение суток был нанесен 361 удар по 11 населенным пунктам.

За 2024 год Вооруженные силы (ВС) России освободили 214 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и в Курской области. По данным Минобороны, к самым значимым успехам года относится и освобождение населенного пункта Работино в Запорожской области, который стал местом ожесточенных боев во время так называемого украинского контрнаступления летом 2023 года.

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