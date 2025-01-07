Предсказано будущее цен на топливо на АЗС в 2025 году

RG.RU: в 2025 году подорожают марки высокооктанового бензина АИ-95, АИ-98 и выше

В 2025 году на АЗС наибольшее подорожание ждет марки высокооктанового бензина АИ-95, АИ-98 и выше. Будущее цен на топливо в России предсказали опрошенные «Российской газетой» (RG.RU) эксперты.

Роста цен на топливо в этом году не миновать как в опте, так и в рознице, по причине повышения налоговой нагрузки — увеличения акцизов. Компании учтут их в конечной стоимости, это скажется не только на автомобилистах, но и на других россиянах, поскольку в конечную цену товаров будет заложена подорожавшая логистика.

С 1 января акциз на бензин повысили на 14 процентов, до 12120 тысяч рублей за тонну. Уточняется, что существеннее всего по темпам роста цен инфляцию обогнал бензин премиальных марок АИ-98 и выше (подорожание на 20,2 процента). Стоимость АИ-92 и АИ-95 выросла на на 9,7 и 9,8 процента соответственно, дизельное топливо — на 7,9 процента.

Ранее стало известно, что россиянам автоматически продлят истекающие в 2025 году водительские права. Норма касается и тех, кто управляет авто в личных целях, и профессиональных водителей.