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02:59, 7 января 2025Россия

Путин отметил Рождество в окружении семей участников СВО и волонтеров

Путин отметил Рождество Христово в окружении семей участников СВО и волонтеров
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин отметил Рождество в окружении российских семей, с которыми встречался в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что среди гостей были участники и ветераны специальной военной операции (СВО), а также волонтеры.

В частности, среди участников богослужения был Александр Антонов из Татарстана — ветеран СВО, который полностью потерял зрение. Кроме того, присутствовал в храме и Иван Багров — участник встречи главы государства со студентами-бойцами СВО.

Он, в свою очередь, взял с собой он взял свою восьмилетнюю племянницу. На службе в Рождество присутствовала и юная участница «Движения первых» из Брянской области Ариана Барановская с мамой.

Путин приехал на рождественское богослужение в храм великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.

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