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12:59, 7 января 2025Россия

Путин созвонился с 15-летней школьницей из Горловки

Путин созвонился со школьницей Ариной Порхал, чей шарик он снял с «Елки желаний»
Алина Черненко

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Президент России Владимир Путин созвонился с 15-летней школьницей Ариной Порхал, чей шарик он снял с «Елки желаний». Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Собеседник агентства уточнил, что девочка, которая родом из Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) и учится в девятом классе гимназии №65, мечтала увидеть Санкт-Петербург. В телефонном разговоре Путин поинтересовался, как проходит ее поездка по Северной столице.

Школьница рассказала, что она уже была на «Щелкунчике» в Мариинском театре, на ледовом шоу, в Царском селе и на экскурсии в Мариинском дворце. В свою очередь, глава государства порекомендовал ей сходить в Эрмитаж. «Такое посещение тоже будет обязательно организовано для нее и ее сопровождающих», — добавил Песков.

Как пишет источник, Арина с разницей в год потеряла обоих родителей и сейчас живет в Горловке с семьей старшей сестры, которая после трагедии взяла над ней опеку. Девочка любит рисование и музыку, с пяти лет занимается в вокальном ансамбле и состоит в российском движении детей и молодежи «Движение первых».

Ранее Путин получил новогоднюю поделку 10-летнего мальчика из города Ясиноватая в ДНР. Волонтеры передали его российскому лидеру на полях форума «Мы вместе».

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