Путин получил новогодний подарок от школьника из ДНР

Президент Путин получил новогоднюю поделку 10-летнего мальчика из ДНР

Президент России Владимир Путин получил новогоднюю поделку 10-летнего мальчика из города Ясиноватая Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает RT.

Мальчик сделал подарок из дерева. Волонтеры передали его российскому лидеру на полях форума «Мы вместе». Мальчик рассказал, что удивился, когда узнал о судьбе своей поделки, но очень обрадовался. Его мать рассказала, что они каждый год участвуют в школьном конкурсе.

Ранее президент позвонил 10-летней девочке из Шебекино Белгородской области. Глава государства обещал исполнить желание ребенка в рамках акции «Елка желаний», и в итоге Маргарита смогла осуществить мечту — попробовать себя в качестве пилота самолета «Сухой Суперджет 100» на авиатренажере.

Путин также звонил 12-летней семикласснице из Подмосковья. Он исполнил мечту девочки побывать на репетиции ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.