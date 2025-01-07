«Роскосмос» показал фото города рождения Христа

«Роскосмос» опубликовал снимок Вифлеема со спутника «Ресурс-П»

Госкорпорация «Роскосмос» показала фотографию города Вифлеем на западном берегу реки Иордан, сделанную спутником «Ресурс-П». Снимок опубликован в Telegram-канале «Роскосмоса».

«На снимке спутника "Ресурс-П" — город Рождества, Вифлеем <...> Первый храм над местом рождения Иисуса Христа был основан в IV веке, с того момента службы здесь почти не прекращались», — говорится в публикации.

Рождество Христово — второй по значимости после Пасхи господский двунадесятый праздник. Большая часть мира отмечает Рождество 25 декабря, но Русская православная церковь и еще ряд православных церквей празднуют его по юлианскому календарю.