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18:50, 7 января 2025Наука и техника

«Роскосмос» показал фото города рождения Христа

«Роскосмос» опубликовал снимок Вифлеема со спутника «Ресурс-П»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Госкорпорация «Роскосмос»

Госкорпорация «Роскосмос» показала фотографию города Вифлеем на западном берегу реки Иордан, сделанную спутником «Ресурс-П». Снимок опубликован в Telegram-канале «Роскосмоса».

«На снимке спутника "Ресурс-П" — город Рождества, Вифлеем <...> Первый храм над местом рождения Иисуса Христа был основан в IV веке, с того момента службы здесь почти не прекращались», — говорится в публикации.

Рождество Христово — второй по значимости после Пасхи господский двунадесятый праздник. Большая часть мира отмечает Рождество 25 декабря, но Русская православная церковь и еще ряд православных церквей празднуют его по юлианскому календарю.

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