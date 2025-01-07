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06:17, 7 января 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о дипфейк-звонках от мошенников

«Известия»: мошенники используют дипфейк-звонки от родственников
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Дипфейк-звонки от имени родственников и начальников стало одним из самых опасных способов мошенничества. Об этом сообщили «Известия».

В 2024 году были зафиксированы десятки тысяч подобных звонков. В свою очередь, в 2025 году их число может многократно вырасти.

Опрошенные изданием эксперты предупредили россиян, что мошенники используют дипфейки не только для звонков, но и для записи «кружочков» в мессенджерах.

«Такие звонки создают психологическое давление и нервное напряжение, которые могут довести до противоправных действий, эмоционального истощения. Лучший быстрый и простой способ самоконтроля — перезвонить и все перепроверить», — рассказала юрист Ольга Попова.

Ранее внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн предупредил, что в Telegram появилась новая схема мошенничества, злоумышленники рассылают сообщения об испытании вакцины от рака.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.

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