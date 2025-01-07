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13:01, 7 января 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом опасном оружии мошенников

«Известия»: мошенники стали чаще использовать дипфейк-звонки от родственников
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Matthias Balk / Globallookpress.com

Атакующие россиян мошенники стали чаще использовать дипфейк-технологии для имитации звонков от родственников или от начальства своих жертв. О новом опасном оружии преступников жителей страны предупредили эксперты по информационной безопасности, опрошенные «Известиями».

«Речь может идти о десятках тысяч случаев. На данный момент не существует централизованной системы отслеживания или регистрации всех случаев дипфейк-атак в реальном времени», — сказала представитель компании VisionLabs Татьяна Дешкина.

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Источники издания в Роскомнадзоре подтвердили существование проблемы. При этом атаковать россиян могут не только в личных звонках, но и с помощью различных платформ, в число которых входят социальные сети, мессенджеры и видеохостинги. Кроме того, многие дипфейки размещаются в частных или закрытых сообществах, что затрудняет их обнаружение.

«Стандартным примером дипфейк-атак в бизнес-среде является подмена личности руководителя, — сказал директор компании Ideco Дмитрий Хомутов. — Есть пример, когда подделка голоса генерального директора привела к краже 243 тысяч долларов со счетов крупной британской энергетической компании».

При этом эксперты предлагают со всей серьезностью относиться к дипфейкам, сгенерированным в реальном времени. Их они называют наиболее опасными и непредсказуемыми.

«Услышав голос близкого человека, якобы просящего о помощи, почти любой из нас потеряет способность критически мыслить и может начать немедленно выполнять указания злоумышленников. Лучший быстрый и простой способ самоконтроля — перезвонить и все перепроверить», — посоветовала ведущий юрист системы расследования инцидентов внутренней безопасности Staffcop Ольга Попова.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с вызовом в коллегию присяжных. Преступники пишут гражданам через электронную почту или мессенджеры, присылая активные ссылки, при переходе на которые злоумышленники получают доступ к паролям от различных приложений, включая банковские.

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