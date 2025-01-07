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08:01, 8 января 2025Экономика

Россиянам дали совет по хранению гирлянд не в сезон

Профессор Юрасов посоветовал хранить гирлянду в сухом и теплом месте
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Чтобы новогодние гирлянды служили дольше, их необходимо правильно хранить не в сезон праздников, посоветовал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о правилах обращения с этими украшениями.

Гирлянды — это те же самые электрические устройства, которые состоят из проводов, светодиодов (или лампочек) и пластика. Срок годности гирлянды зависит от качества материалов и условий эксплуатации. Обычно они рассчитаны на несколько лет, но со временем пластиковая изоляция может разрушаться, а светодиоды тускнеть. При правильном хранении гирлянда прослужит дольше

Алексей Юрасовпрофессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук

«Для долгого хранения гирлянд важно защитить их от влаги, резких перепадов температур и механических повреждений. Аккуратно сверните гирлянду, избегая сильных перегибов, и положите в герметичный пакет или коробку. Хранить гирлянды можно в любом сухом, защищенном от влаги и морозов помещении. Также стоит позаботиться о недоступности гирлянды для маленьких детей, это может быть опасно. Если балкон не застеклен и плохо изолирован, лучше не хранить там световое украшение — влага и перепады температур могут повредить изоляцию проводов, сделать пластик хрупким или вызвать коррозию контактов», — объяснил он.

Также специалист предупредил о рисках использования неисправной гирлянды.

«Использование поврежденной гирлянды может привести к серьезным последствиям: она будет перегреваться, искрить или даже может стать причиной короткого замыкания и пожара. Поэтому перед использованием внимательно осмотрите провода на наличие трещин, убедитесь, что все лампочки целы, и протестируйте работоспособность гирлянды перед тем, как украшать ей елку или помещение», — добавил он.

Ранее россиянам напомнили о штрафе за украшение подъезда к Новому году.

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