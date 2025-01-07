Россиянам назвали допустимую порцию холодца

Врач Тяжельников: порция холодца не должна превышать 200 граммов

Допустимая порция холодца составляет 150-200 граммов. Об этом сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Он подчеркнул, что холодец является очень насыщенным, калорийным и довольно жирным блюдом. В связи с этим врач не рекомендовал россиянам злоупотреблять данной закуской. Кроме того, от холодца следует отказаться при подагре, гастрите с повышенной кислотностью, заболеваниях желчного пузыря, холецистите.

Тяжельников добавил, что людям с ожирением следует готовить холодец из более диетических видов мяса.

Ранее Андрей Тяжельников рассказал, что холодец укрепляет кости и позитивно влияет на упругость кожи, помогая сохранить молодость, а также снижает похмельный синдром за счет содержащегося в нем глицина.