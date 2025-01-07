Российский подросток поехал кататься на лыжах в Турцию и не выжил

Shot: 15-летний россиянин поехал кататься на лыжах в Турцию и не выжил

15-летний российский подросток поехал кататься на горных лыжах в Турцию и не выжил. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что россиянин в новогодние праздники отдыхал с родителями на горнолыжном курорте Эрджиес в провинции Кайсери. Во время катания он потерял равновесие рядом с подъемником Девели Капы и упал.

По данным источника, на место оперативно приехала скорая помощь, туриста увезли в больницу, но врачам не удалось его спасти. Его тело отправили на вскрытие в местный морг.

Ранее стало известно, что другой россиянин поехал на отдых в Таиланд, потерял сознание в хаммаме в первый день нового года и не выжил. Позже выяснилось, что по пути на процедуру он пил алкоголь.