Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:51, 7 января 2025Путешествия

Российский подросток поехал кататься на лыжах в Турцию и не выжил

Shot: 15-летний россиянин поехал кататься на лыжах в Турцию и не выжил
Алина Черненко

Фото: Umit Bektas / Reuters

15-летний российский подросток поехал кататься на горных лыжах в Турцию и не выжил. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что россиянин в новогодние праздники отдыхал с родителями на горнолыжном курорте Эрджиес в провинции Кайсери. Во время катания он потерял равновесие рядом с подъемником Девели Капы и упал.

По данным источника, на место оперативно приехала скорая помощь, туриста увезли в больницу, но врачам не удалось его спасти. Его тело отправили на вскрытие в местный морг.

Ранее стало известно, что другой россиянин поехал на отдых в Таиланд, потерял сознание в хаммаме в первый день нового года и не выжил. Позже выяснилось, что по пути на процедуру он пил алкоголь.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ЕС оценили стоимость отказа Украины от транзита российского газа

      Раскрыта стоимость отдыха Кудрявцевой в Дубае

      Смену герба Дании на фоне заявлений Трампа о Гренландии объяснили

      По делу о трагедии с Лиамом Пейном задержали второго обвиняемого

      Грядущие президентские выборы в Белоруссии назвали фарсом

      Спрогнозирован рост цен на автомобили в начале 2025 года

      Убитого в Грузии россиянина назвали успешным предпринимателем

      Летевший за границу российский самолет экстренно сел во Внуково из-за неисправности

      Помилованные Байденом заключенные отреагировали неожиданным образом

      Российский подросток поехал кататься на лыжах в Турцию и не выжил

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше