Смену герба Дании на фоне заявлений Трампа о Гренландии объяснили

Политолог Топорнин усомнился в смене герба Дании из-за интереса США к Гренландии

Смена герба Дании с низкой долей вероятностью связана с заявлениями избранного президента США Дональда Трампа о планах купить Гренландию, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он усомнился в связи этих событий.

Эти изменения в герб Дании были сделаны достаточно давно, это просто длительные процессуальные моменты, пока все это согласуется. Пока король это утвердит, это все занимает определенное время. Я не думаю, что это является неким прямым ответом на слова Дональда Трампа о желании купить Гренландию Николай Топорнин политолог

«Мы знаем, что у Гренландии есть особый статус, это автономная территория в составе королевства. У Гренландии есть свой парламент, свое правительство, свои определенные полномочия. Руководитель правительства Гренландии в обращении когда-то отметил, что решение о судьбе Гренландии, если оно будет принято, будет принимать народ Гренландии, это 57 тысяч человек. И, как это было зафиксировано еще в 2009 году, это должно происходить на референдуме. Но вопрос о референдуме, насколько я понимаю, будет стоять о статусе независимости Гренландии, иначе говоря — о выходе из состава Датского королевства. При этом руководитель Гренландии заявил, что, конечно же, Гренландия никому не продается, то есть он сразу дал такой прямой ответ на заявление Трампа», — объяснил он.

Политолог добавил, что более половины бюджета острова составляют дотации Копенгагена, и выход из состава королевства будет означать снижение уровня жизни граждан. Он считает, что в ближайшее время не произойдет никакого референдума, а Датское королевство недвусмысленно заявило, что Гренландия ни за какие деньги не продается.

Как пишет The Guardian, избранный президент США Дональд Трамп повлиял на решение Дании изменить королевский герб. Это произошло после его слов о планах купить остров. Согласно поручению короля страны Фредерика X, в герб страны внесли коррективы и увеличили обозначения Гренландии и Фарерских островов.