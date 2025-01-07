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07:48, 7 января 2025Мир

США пригрозили Китаю «значительными последствиями» за помощь России

Йеллен пригрозила Китаю «значительными последствиями» за помощь России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила Китаю «значительными последствиями» в том случае, если Пекин окажет материальную поддержку России в конфликте на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе виртуальной встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном министр также выразила серьезную озабоченность «за вредоносную активность спонсируемых властями КНР субъектов в киберпространстве и ее воздействие на двусторонние отношения».

Также Йеллен сообщила об опасениях Соединенных Штатов по поводу предполагаемых нерыночных методов Китая, которые вредят американским компаниям.

Ранее Йеллен заявила, что Соединенные Штаты выделят Украине дополнительную прямую бюджетную помощь в размере 3,4 миллиарда долларов, которая полностью исчерпывает выделенные Конгрессом средства на поддержку Киева в 2024 году.

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