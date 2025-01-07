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13:36, 7 января 2025Мир

Стало известно о резком повышении цен на топливо в Европе из-за Украины

Петер Сийярто заявил, что цены на топливо в Европе выросли на 20 % из-за Украины
Андрей Шеньшаков
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что из-за прекращения транзита российского газа через Украину цены на топливо в Европе выросли на 20 процентов. Слова политика передает ТАСС.

Комментируя решение Киева остановить с 1 января транзит газа из России в страны Евросоюза (ЕС), Сийярто заявил, что цены в регионе продолжают расти. Виной всему «искусственное сокращение количества природного газа блокированием определенных транспортных маршрутов».

«К росту цен привело прекращение Украиной транзита российского газа через свою территорию в Центральную Европу. В середине декабря стало ясно, что они перекроют маршрут, после чего цены на газ на европейском рынке выросли на 20 процентов», — заявил Петер.

Как подчеркнул министр, Украина поставила европейскую экономику в сложное положение. На фоне этой ситуации он провел телефонный разговор с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром. Оба пришли к выводу, что Украина должна соблюдать Соглашение об ассоциации с ЕС, предусматривающее сохранение путей поставок российского газа в Европу.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года.

Ранее стало известно, что Венгрия обратилась к главе МИД Польши после слов о газе из России.

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