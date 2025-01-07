Суд в США заблокировал публикацию доклада о Трампе

Суд в США заблокировал публикацию доклада по разбирательствам против Трампа

Суд в США заблокировал публикацию доклада по разбирательствам против избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Отмечается, что суд заблокировал публикацию спецпрокурором Джеком Смитом доклада по итогам расследований в отношении политика. Постановление вынесла судья федерального суда Южного округа штата Флорида Эйлин Кэннон.

Доклад не будет выложен, пока апелляционный суд 11-го округа США не завершит разбирательство в отношении двух других обвиняемых по делу.

Ранее Трамп захотел уволить весь офис спецпрокурора Джека Смита в отместку заведение уголовных дел против него.