Трюдо ответил на слова Трампа о необходимости Канады войти в состав США

Трюдо раскритиковал Трампа за слова о необходимости Канады войти в состав США

Канада не станет 51-м американским штатом, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо на своей странице в соцсети X.

«Нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов. Рабочие и сообщества в обеих наших странах выигрывают от того, что являются крупнейшими торговыми и безопасными партнерами друг для друга», — подчеркнул он.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. Трамп считает, что объединение двух стран поможет устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Канаде «полную безопасность от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их постоянно окружают».