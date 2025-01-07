«Шаман» Ченсли: Зеленский стал посмешищем и потеряет себя из-за кокаина

Президент Украины Владимир Зеленский превратился в посмешище и потеряет себя из-за кокаина. Об этом заявил «Шаман» Джейкоб Ченсли, участвовавший в штурме Капитолия 6 января 2021 года, в беседе с РИА Новости.

«Возможно он потеряет себя в куче кокаина. Я определенно не доверяю ему, он актер и комедиант», — сказал Ченсли.

Также участник штурма Капитолия назвал Зеленского посмешищем, который выглядит так, словно у него всегда насморк.

В марте 2023 года Ченсли был досрочно освобожден из федеральной тюрьмы. Это произошло после обращения бизнесмена Илона Маска.

В сентябре 2021 года стало известно, что Ченсли, прославившемуся благодаря фотографии, где он сидит в меховой шапке с рогами в кресле спикера Конгресса США Нэнси Пелоси, грозит до 20 лет заключения. В документе, размещенном на сайте Минюста, сообщалось, что 34-летний Шаман признал себя виновным по уголовным статьям в преступлениях, связанных со штурмом Капитолия. Ему вменяли максимальный срок заключения.