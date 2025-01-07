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02:20, 7 января 2025Мир

В Белом доме назвали Трюдо «другом» США

Белый дом: Трюдо был «верным другом» США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Patrick Doyle / Reuters

Подавший в отставку премьер-министр Канады Джастин Трюдо был «верным другом» США. Так политика назвала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

«Трюдо был верным другом Соединенных Штатов в течение десятилетия во главе правительства Канады. Как близкие союзники, соседи и члены G7 мы тесно работали вместе по целому ряду вопросов, с которыми сталкиваются наши страны и мир», — сказала Жан-Пьер.

Также официальный представитель Белого дома заявила, что США поддерживают народ Канады в выборе нового правительства.

Ранее Трюдо объявил, что уйдет в отставку после избрания лидера правящей Либеральной партии. Он собирается покинуть пост главы правительства и лидера либералов. Политик поблагодарил свою семью за поддержку и воодушевление, которые помогли ему добиться успехов в карьере. Премьер уточнил, что уже сообщил о своем решении детям.

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